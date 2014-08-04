МОН прогнозує вкрай проблемне розселення студентів у гуртожитках Києва цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Я передбачаю, що в цьому році буде дуже багато проблем з гуртожитками, оскільки в нас є великий наплив людей в Київ, зокрема, з Криму, з Донбасу», - зазначив Квіт.

«Я думаю, що в київські виші вступлять багато людей з Донбасу. Тому проблеми будуть і, звичайно, ці проблеми треба вирішувати», - додав міністр.

При цьому він запевнив, що Міністерство освіти допомагатиме вишам розселити студентів.

«Якщо такі проблеми будуть, то ми будемо допомагати і регулювати цей процес», - сказав Квіт.

Читайте такожМОН пояснило, як виші зараховуватимуть вступників з Донбасу, які вчасно не подають документиМіністр зазначив, що «до цього року фактично в Києві всі студенти могли бути поселені в гуртожитки і такої гострої проблеми з гуртожитками не було».

«Якщо вони не могли бути поселені в одному університеті, то один університет міг домовлятися з іншим, тому що тенденція була такою, що в Києві в останні роки вступало, можливо, більше людей з Києва», - сказав він, додавши, що також багато батьків знімали для своїх дітей квартири.