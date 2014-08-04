МОН прогнозує вкрай проблемне розселення студентів у гуртожитках Києва цього року
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт прогнозує, що в цьому році в Києві буде дуже багато проблем з розселенням студентів у гуртожитках через великий наплив людей з Криму та Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.
«Я передбачаю, що в цьому році буде дуже багато проблем з гуртожитками, оскільки в нас є великий наплив людей в Київ, зокрема, з Криму, з Донбасу», - зазначив Квіт.
«Я думаю, що в київські виші вступлять багато людей з Донбасу. Тому проблеми будуть і, звичайно, ці проблеми треба вирішувати», - додав міністр.
При цьому він запевнив, що Міністерство освіти допомагатиме вишам розселити студентів.
«Якщо такі проблеми будуть, то ми будемо допомагати і регулювати цей процес», - сказав Квіт.
Читайте такожМОН пояснило, як виші зараховуватимуть вступників з Донбасу, які вчасно не подають документиМіністр зазначив, що «до цього року фактично в Києві всі студенти могли бути поселені в гуртожитки і такої гострої проблеми з гуртожитками не було».
«Якщо вони не могли бути поселені в одному університеті, то один університет міг домовлятися з іншим, тому що тенденція була такою, що в Києві в останні роки вступало, можливо, більше людей з Києва», - сказав він, додавши, що також багато батьків знімали для своїх дітей квартири.