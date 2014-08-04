Кличко доручив створити Єдиний реєстр об’єктів інвестування у Києві

Найближчим часом у Києві буде створено Єдиний реєстр об’єктів інвестування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко.

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Над створенням реєстру працюватиме Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Передбачено, що до реєстру буде включено інформацію структурних підрозділів КМДА, районних держадміністрацій Києва, комунальних підприємств, установ та організацій про об’єкти (проекти), які реалізуються або плануються до реалізації у найближчі три роки і потребують фінансування за рахунок бюджетних коштів.

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Інформацію про об’єкти, які потребують інвестування, комунальні установи нададуть уже цього тижня, а в подальшому – щомісячно до 10 числа.

Положення про Єдиний реєстр об’єктів інвестування департамент має розробити й подати для затвердження в установленому порядку до 1 жовтня поточного року.