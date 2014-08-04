Проект нового Генплану Києва передбачає будівництво понад 100 транспортних розв’язок

Проект нового Генерального плану столиці передбачає будівництво понад 100 транспортних розв’язок у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комунального об’єднання "Інститут Генерального плану м. Києва".

У першу чергу намічені, зокрема, будівництво розв’язок на Ленінградській площі, на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана (Шулявський шляхопровід), реконструкція Привокзальної площі біля залізничної станції "Дарниця" з будівництвом двох автомобільних та одного трамвайного тунелів, а також будівництво трьох розв'язок по проспекту Ватутіна та другого шляхопроводу на перетині проспекту Палладіна із залізницею.

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Зараз державна експертиза проекту нового Генерального плану Києва завершується, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2013 року архітектурно-містобудівна рада підтримала і рекомендувала передати на експертизу проект Генерального плану Києва. Раніше на шести консультативних засіданнях містобудівної ради розглядалися всі розділи проекту Генплану, робота над яким тривала більш як чотири роки. З урахуванням рекомендацій і зауважень, висловлених на засіданнях і в рецензії провідного містобудівного інституту «Діпромісто», документ доопрацьовано.

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Після експертизи проект Генплану буде передано в Київраду, де його, після вивчення в депутатських комісіях, винесуть на сесію для затвердження.

Генеральний план столиці планувалось затвердити не пізніше I кварталу 2014 року.

Проект нового Генплану Києва передбачає реалізацію проектів загальною вартістю близько 500 млрд грн у найближчі 15-20 років.