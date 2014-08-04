Киян запевняють, що ажіотаж на бойлери не приведе до перебоїв у електропостачанні взимку

У компанії «Київенерго» заявляють, що додаткові бойлери, які можуть бути встановлені у помешканнях киян у зв’язку із закликами столичної влади до вжиття енергозберігаючих заходів, не призведуть до перебоїв з електропостачанням взимку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко під час брифінгу на ТЕЦ-5.

За його словами, електромережі Києва перебувають у задовільному стані і дозволяють збільшити навантаження на них.

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«Щодо електрозабезпечення: ситуація виглядає так, що сьогодні мережа перебуває в досить задовільному стані, є резерви потужностей, які дозволять нам збільшити енергоспоживання в Києві. Це пов’язано з тим, що в останні три роки ми ввели ряд об’єктів енергопостачання, зокрема один на ТЕЦ-5 – зараз там завершується реконструкція. Тобто, в частині основної мережі для Києва ми маємо можливість збільшити навантаження ще на 200-300 МВт потужності. Тобто, мережа, яка забезпечує енергетичний вузол столиці, дозволяє збільшувати потужність», - заявив Фоменко.

Водночас він висловив застереження щодо стану будинкових і квартирних електромереж. «Є ряд проблем, пов’язаних із внутрішньобудинковою чи поквартирною мережею. Тобто, зараз є пункт в антикризових заходах щодо посилення мереж будинкових», - сказав Фоменко.

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У свою чергу, мер столиці Віталій Кличко, який сьогодні інспектував ТЕЦ-5, повідомив журналістам, що дасть доручення ЖЕКам перевірити будинкові електромережі. Також Кличко звертатиметься до киян щодо перевірки та врахування стану квартирних мереж, що має убезпечити від збоїв у системі енергозабезпечення взимку, коли будуть великі навантаження.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

18 липня «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

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У зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго» у місті без гарячої води залишаються 8,82 тис. споживачів.

Заступник голови КМДА Михайло Костюк порадив киянам встановлювати в квартирах бойлери та нагрівачі.