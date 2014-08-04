Кличко обіцяє киянам гарячу воду у вересні

Київський міський голова та голова КМДА Віталій Кличко обіцяє відновлення гарячого водопостачання киянам у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам під час інспекції ТЕЦ-5 компанії «Київенерго».

Мер підкреслив, що сьогоднішня проблема відсутності гарячої води у квартирах пов’язана, в першу чергу, з політичною ситуацією, з поставками російського газу в Україну.

«В сьогоднішній спекотний період ми сподіваємось на розуміння киян на відсутність гарячої води. Але з приходом похолодання, вересень - кінець вересня, ми будемо повертатися до поставок гарячої води. І впевнений, що ті незручності, які мають кияни – тимчасові», - заявив Кличко.

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Він наголосив, що наразі через припинення поставок російського газу місто і вся країна переходить на альтернативні джерела. Зокрема, на ТЕЦ «Київенерго» наразі є мінімальні запас мазуту, на який вона може перейти в разі потреби, і ці запаси будуть збільшуватись.

«Також є видобуток газу в Україні, що відбувається з вітчизняних джерел - газ закачується у газосховища і буде ефективно використаний в зимовий період, коли є гостра потреба в поставках тепла споживачам», - зазначив Кличко.

Він додав, що окрема увага приділяється зараз впровадженню енергозберігаючих технологій.

«Також уряд працює над альтернативними російським поставками газу в Україну», - продовжив Кличко.

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Він вчергове звернувся до киян з проханням із розуміння поставитися до заходів з економії газу для виробництва тепла в столиці та пов’язаними з цим незручностями.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 серпня в столиці від гарячого водопостання відключено майже 9 тис. споживачів компанії «Київенерго» (що становить 56% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги з централізованого опалення (ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП) ПАТ «Київенерго»).

Довідка УНІАН. «Київенерго» загалом надає послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання 75% споживачів у столиці.

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14 липня від ПАТ «Київгаз» надійшло повідомлення про обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго». Рішення прийнято на підставі доручення НАК «Нафтогаз України» від 11 липня та окремого доручення Міненерговугілля від 9 липня. Окрім того, «Київенерго» 15 липня отримало повідомлення ПАТ «Укртрансгаз», в якому йдеться про необхідність економії природнього газу та обмеження його споживання для теплоджерел відповідно до доручення Міненерговугілля.

Згідно з окремим дорученням Міненерговугілля, встановлено ліміти споживання газу для виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та припинено подачу газу на інші теплоджерела компанії (СТ, котельні).