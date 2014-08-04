"Київенерго" відключило гарячу воду всьому Києву
11:59, 04 серпня 2014Київ
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ПАТ "Київенерго" відключило від газопостачання всі теплоджерела в столиці.
Київенерго відключила гарячу воду по всьому місту / фото lenta-ua.net
Як йдеться у повідомленні "Київенерго", "станом на 4 серпня від гарячого водопостачання відключені 8,82 тис. споживачів, з них через ремонтні роботи - 16,26%, через зупинку теплоджерел - 83,74%".
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У компанії також повідомили, що ТЕЦ-6 в даний час не працює, ТЕЦ-5 працює в режимі мінімальних навантажень.
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