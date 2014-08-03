У Києві відбувається дводенна виставка ретроавтомобілів

Як повідомили організатори виставки, це перший в Києві дводенний фестиваль такого роду.

На виставковому майданчику представлені легкові українські та закордонні автомобілі до 1984 року випуску, вантажівки, автобуси і мототехніка. Серед учасників - раритетні довоєнні авто Opel Kadett 1937 року і Rolls-Royce Phantom II 1929.

За словами організаторів, незважаючи на вік, всі машини добиралися до виставки своїм ходом.

Читайте такожПівденно-Західна залізниця запустить екскурсійний ретро-поїзд КиєвомУ фестивалі беруть участь приватні колекціонери і представники клубів шанувальників тієї або іншої марки, які будуть змагатися за перемогу у номінаціях "Найкраща реставрація радянського автомобіля", "Найкраща реставрація зарубіжного автомобіля", "Найкращий тюнінг ретроавтомобіля", "Найкраще збереження радянського автомобіля", "Найкраще збереження іноземного автомобіля", "Найстаріший автомобіль" і "Найстаріший мотоцикл фестивалю", а також "За найдальший пробіг учасника".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові спробували привернути увагу до проблем жителів зони АТО пробігом з участю ретроавтомобілів - з Харкова у Слов'янськ вирушила колона ретроавтомобілів з гуманітарною допомогою жителям, що постраждали внаслідок бойових дій.