Сьогодні на Майдані пройде чергове віче, його тривалість скоротили через спеку
09:15, 03 серпня 2014Київ
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Сьогодні на Майдані пройде чергове віче, через спеку його тривалість буде скорочено.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-центру Майдану.
"3 серпня 2014р. о 12-00 на Майдані збирається недільне Віче. Через сильну спеку Віче буде скорочено. На ньому будуть розглянуті найгостріші питання цього тижня Запрошуємо киян та гостей міста!!!!", - повідомили у соцмережі.
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