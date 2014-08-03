Сьогодні на Майдані пройде чергове віче, його тривалість скоротили через спеку

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Майдану.

"3 серпня 2014р. о 12-00 на Майдані збирається недільне Віче. Через сильну спеку Віче буде скорочено. На ньому будуть розглянуті найгостріші питання цього тижня Запрошуємо киян та гостей міста!!!!", - повідомили у соцмережі.