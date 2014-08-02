Кличко доручив прибрати з київських пляжів несанкціоновану торгівлю та звалища сміття

Міський голова Києва Віталій Кличко запевняє, що влада столиці контролюватиме безпеку та порядок у місцях відпочинку киян.

На цьому він наголосив під час інспекції комунальних пляжів столиці в Гідропарку та на Трухановому острові, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Міські пляжі, водойми та інші місця відпочинку киян повинні відповідати санітарним нормам і вимогам безпеки, особливо в розпал літнього сезону», - наголосив Кличко.

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Він звернув увагу керівників районів і підприємства «Плесо» на необхідність негайного наведення порядку в місцях відпочинку.

За його словами, «наводити лад треба вже з під’їзду транспорту».

«Потрібно облаштувати паркінги, пішохідні доріжки», – сказав міський голова, даючи відповідне доручення. Він також наказав вирішити питання оренди велосипедів і створення відповідних маршрутів для безпечного пересування територією.

За інформацією КМДА, щодня міські пляжі приймають понад 10 тисяч відпочиваючих. Цього року цифра значно збільшилась за рахунок вимушених переселенців зі сходу країни та Криму. «Саме тому питання дотримання санітарних норм і порядку в місцях великого скупчення людей потребує негайного вирішення. Йдеться про елементарне – вивезення сміття, біотуалети, душові кабіни, місця для перевдягання, фонтани з питною водою», - наголосили в прес-службі.

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«Все це має бути на кожному пляжі у достатній кількості», – додав Кличко.

Розчистити пляжі від незаконних забудов, прибрати занедбані споруди, несанкціоновану торгівлю, звалища сміття – такі доручення відповідним службам дав міський голова.

«Підприємці, які працюють у зонах відпочинку, мають бути соціально відповідальними та разом із нами підтримувати комфортні умови дозвілля відпочивальників. Прибирати сміття, облаштовувати підходи до водойм, дотримуватись санітарних норм – саме з цього треба починати наведення порядку. Це є передумовою для роботи в таких місцях підприємств малого та середнього бізнесу», – додав Кличко.