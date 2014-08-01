У Києві на Південному мосту цими вихідними обмежать рух транспорту
16:21, 01 серпня 2014Київ
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У Києві на Південному мосту з 20.00 1 серпня до 7.00 4 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту у першій смузі руху в напрямку Столичного шосе.
Обмеження руху пов'язано з ремонтними роботами / УНІАН
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, цими вихідними фахівці корпорації «Київавтодор» проводитимуть роботи із ремонту деформаційних швів конструкції.
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