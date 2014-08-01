У Києві понад три години горіли склади із деревиною та фарбою

У столиці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що 1 серпня о 8:05 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення недалеко від м. Видубичі.

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На час прибуття рятувальників вогонь охопив понад 200 кв.м складського приміщення для зберігання та сушки деревини та перекинувся на суміжний склад лакофарбових виробів.

"Гасіння ускладнювалось великою кількістю горючих матеріалів й відсутністю робочих пожежних гідрантів та будь-яких інших вододжерел. На місці події працювали 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також пожежний потяг. Гасіння пожежі здійснювалось за допомогою подачі води з пожежного потягу, річки Либідь, з забором води від пожежного гідранту на відстані понад 2 км та підвозом додаткової води іншими пожежними автоцистернами", - розповідають у прес-службі.

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О 10: 21 пожежу вдалося локалізувати на площі 1500 кв.м, а о 10:56 вогонь повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Жертв та потерпілих немає.