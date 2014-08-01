У Києві без гарячої води залишаються вже майже 9 тисяч споживачів

Станом на 6.00 1 серпня 2014 року загалом в Києві без гарячого водопостачання залишається 8 тис. 852 споживача, що становить 56,65% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги з централізованого опалення (ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП) ПАТ «Київенерго».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з останніми даними, через рішення уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго» для економії природнього газу, без ГВП перебувають 7 тис. 382 споживача, серед них — 401 в Голосіївському, 67 в Дарницькому, 1844 в Деснянському, 55 в Дніпровському, 1084 в Оболонському, 989 в Подільському, 12 в Печерському, 582 в Святошинському, 1578 в Солом`янському, 770 в Шевченківському районах.

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Також без гарячої води, але в результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання, залишається 174 споживача.

Внаслідок планових ремонтних робіт, які «Київенерго» проводить в тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років, тимчасово без ГВП залишається 163 споживача.

Внаслідок проведення реконструкцій (повної заміни ділянок трубопроводів) відключений 331 споживач.

Згідно зі звітами «Київенерго», в результаті проведення гідравлічних випробувань без ГВП залишається 802 споживача.

Довідка УНІАН. «Київенерго» загалом надає послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання 75% споживачів у столиці.

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За даними «Київенерго», станом на ранок 28 липня 2014 року загалом в Києві без гарячого водопостачання залишалось 6662 споживачів. Серед них, у зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел компанії відключено 5228 споживачів.

29 липня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький заявив, що кількість будинків в столиці, відключених від гарячого водопостачання, збільшуватиметься, оскільки Київ має зекономити певну кількість газу для стабільного проходження опалювального сезону.