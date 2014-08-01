За фактом підпалу наметів на Михайловській площі відкрито кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України, уточнивши, що провадження відкрито за ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).

В повідомленні йдеться, що встановлюють особи, причетні до даної події.

В міліції зазначають, що сьогодні близько 1-ї години ночі на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що на площі Михайлівській горять намети. Дане повідомлення було зареєстровано в журналі Єдиного обліку Шевченківського районного управління міліції.

Слідчо-оперативна група райуправління разом з керівництвом виїхала на місце події, де очевидці події розповіли, що невідомі громадяни підпалили барикади, які розташовані на Михайлівській площі. Після вчиненого ці особи зникли в невідомому напрямку.

В той же час пожежу гасили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, через півгодини її було локалізовано.

«Внаслідок інциденту намети знищено повністю», - поінформували в ДСНС, додавши, що на даний момент причини виникнення пожежі встановлюються слідчими органами.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі на площі Михайлівській палали намети, в яких жили майданівці під час Революції гідності.