Київські депутати передали 10 позашляховиків батальйонам тероборони

Згідно з висновками створеної за ініціативи депутатів фракції «УДАР-Солідарність» Тимчасової контрольної комісії з питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО, на сьогоднішній день в більшості бойових підрозділів практично на 100% задоволені базові потреби, такі як харчування, стрілецьке озброєння, боєприпаси та засоби захисту особового складу. Наразі українським військовим потрібні повнопривідна автомобільна техніка високої прохідності по бездоріжжю, засоби зв’язку з високими технічними характеристиками, прилади нічного бачення високої якості, броньована техніка.

Проте центральні органи влади не мають можливості в повній мірі профінансувати закупівлю зазначеної техніки через брак коштів. За підрахунками Уряду, українська армія для подальшого проведення антитерористичної операції потребує додаткового фінансування з державного бюджету в розмірі не менш як 9 мільярдів гривень. Майже стільки ж необхідно для відновлення зруйнованої війною інфраструктури Сходу країни. Відсутні кошти і в столичному бюджеті, дефіцит якого складає 3,5 мільярди гривень. Крім того, процес оперативного реагування центральних органів влади на потреби передової суттєво сповільнюється через бюрократичні процедури.

Депутати фракції «УДАР-Солідарність» Ігор Кононенко та Максим Микитась за власні кошти та за фінансової підтримки соціально відповідального бізнесу - будівельної компанії «Укрбуд» та інвестиційних фондів «ЗНКІФ«ВІК» і «ЗНКІФ«СОВА» - придбали десять повнопривідних позашляховиків для забезпечення потреб військових на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Сім автомобілів УАЗ та три ГАЗ «Садко» передали 12-му київському батальйону та батальйону «Айдар», які на даний момент несуть бойову службу в зоні АТО. Окрім того, бійцям передали 60 наметів разом зі спальниками.

Депутати Київради вважають, що в нинішній важкий для держави час кожен має зробити свій внесок у формування обороноздатної, сучасно оснащеної, дієвої армії і підтримати наших бійців, які зараз на передовій. В цьому запорука як перемоги у війні з сепаратистами та терористами, що захопили Схід, так і в збереженні незалежності та територіальної цілісності України в майбутньому. А також закликають колег з парламенту та місцевих рад інших регіонів долучитися до загальної справи наближення дати встановлення миру в країні. В Києві не лише чують Донбас, а й докладають максимальних зусиль для повернення миру в регіон.

Наразі участь в АТО беруть близько 3,5 тисяч киян, що служать в підрозділах різного підпорядкування: Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, інших державних спеціальних служб.

У заході взяли участь співголова фракції «УДАР-Солідарність» Ігор Кононенко, депутати Київради Максим Микитась, Олександр Харченко, військовий комісар м.Києва Володимир Кидонь.