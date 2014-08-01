У Києві працевлаштовано майже 1,3 тисячі переселенців зі східних областей та Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це повідомив журналістам перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

За його словами, вчасно та в повному обсязі отримують пенсії та соціальні виплати понад 1,3 тис. переселенців, 385 дітей влаштовані у дитсадки, до шкіл підуть 427 дітей переселенців.Читайте такожУ Києві переселенці можуть отримати консультації щодо працевлаштування по «гарячій лінії»

Як повідомляв УНІАН, через військову агресію Росії в Донецькій та Луганській областях, що триває з квітня, свої домівки були вимушені залишити десятки тисяч громадян.

За даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, станом на 30 липня у Києві прийнято 9 тис. 475 вимушених переселенців із зони АТО.