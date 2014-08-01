Споживачі приголомшені "інопланетними" платіжками, які надсилає "Київоблгаз"

Люди кажуть, що їм раптово підвищують тарифи, а крім того, надсилають платіжки, які в рази перевищують реальне споживання, йдеться в сюжеті ТСН.

Броварчанці Олені урвався терпець, бо платити за новими тарифами жінці несила.

"Раніше за газ приходило 43 грн., потім 46, потім 60, а зараз 70", - скаржиться жінка.

У броварському відділенні Київоблгазу підвищення тарифів Олені пояснили вельми оригінально: мовляв, зараз немає гарячого водопостачання, а тому ставка за газ у кілька разів більша.

А от найприголомшливіші дива арифметики від Київоблгазу розповідає житель села Красилівка. Він каже, що по селу регулярно ходять перевіряльники, а от рахунки надсилають наче з іншої планети.

"Коли приходить платьожка, завжди цифри ідуть завищені в 2-3 рази, до сплати йде сума 500-600 гривень за місяць, а по факту я в минулому місяці заплатив всього 9 гривень", - каже чоловік.

Пояснення таких підозрілих дій Київоблгазу ТСН намагається отримати на місці. Утім, говорити без керівництва там не хочуть.

За повідомленнями ЗМІ, головний постачальник газу Київщини належить скандальному газовому олігарху Дмитру Фірташу. У центральному офісі Київоблгазу офіційний запит ТСН розглядали два дні. На камеру говорити не захотіли та обмежилися письмовою відповіддю.

"Постановою НКРЕ номер 420 з першого травня цього року встановлено нові роздрібні ціни на природний газ для потреб населення. Таким чином, держава підвищила вартість газу, що й могло викликати запитання у споживачів", - відповіли в офісі.

А от для чого людям надсилають платіжки з рекомендованою сумою до сплати, що подекуди в 60 разів перевищує реальні цифри, із відповіді незрозуміло. У Київоблгазі радять кожному споживачу звертатися за поясненнями особисто.