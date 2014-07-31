Німецькі фахівці допоможуть Києву оптимізувати туристичну галузь

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА), у вересні-жовтні Управління туризму та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) запустять спільний проект, в рамках якого буде проведено ряд соціологічних опитувань для визначення кількісних і якісних показників туристичних потоків в столицю.

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Як зазначають в Управлінні, на сьогоднішній день немає чіткої системи підрахунку туристів, що прибувають в Київ, не визначені цільові групи. Це негативно впливає на розвиток туризму як галузі економіки та перспективного сектора для залучення інвестицій.

Спільний проект допоможе отримати соціально-економічні показники впливу туризму на економіку міста, а також розрахувати інвестиційну привабливість проектів туристичної галузі. Крім цього, в ході реалізації проекту будуть отримані показники загальної кількості туристів, які прибувають у Київ, цільових груп, а також термін їх перебування і категорії інтересів.