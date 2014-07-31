Кличко пояснив, чому в Києві довелося обмежити подачу гарячої води

Сьогодні столична влада вимушена економити на газі, щоб кияни мали гарячу воду і опалення взимку. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

“Сьогодні у багатьох районах столиці відсутня гаряча вода, тому що відбувається економія газу. На сьогодні немає постачання газу з Російської Федерації. Видобутий газ йде на заповнення газосховищ. Це вимога Кабміну. І ми з розумінням ставимося до цього рішення. Тому що нам взимку потрібне опалення і гаряча вода. Сподіваюся, кияни також з розумінням поставляться до тимчасових незручностей, з огляду на ситуацію в Києві і в державі”, - зазначив Кличко.

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Він також звернувся до мешканців Києва з проханням застосовувати енергозберігаючі технології у своїх будинках. “А ми, як столична влада, зробимо все, щоб зиму пережити без катаклізмів, і щоб у киян у помешканнях було і опалення, і гаряча вода”, - підкреслив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

18 липня ПАТ «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

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У зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго» у місті без гарячої води залишаються понад 5 тис. споживачів.

У КМДА заявили, що кількість будинків, відключених від гарячого водопостачання, збільшуватиметься, оскільки Київ має зекономити певну кількість газу для стабільного проходження опалювального сезону.

29 липня Київський міський голова Віталій Кличко закликав киян до впровадження енергозберігаючих технологій у своїх помешканнях та попередив про плани знизити температуру опалення на 1-2 градуси в умовах дефіциту газу.