КМДА радить киянам замість очікування гарячої води купити бойлери

Київська влада вже розпочала енергоаудит усіх будинків у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Михайло Костюк.

Він порадив киянам встановлювати в квартирах бойлери та нагрівачі.

Також Костюк закликав мешканців столиці з розумінням поставитись до економії газу у найсприятливіших для цього умовах – влітку.

Читайте такожКличко: зима буде непроста, температуру опалення буде знижено

«Ми вже звернулися до провідних постачальників електричного обладнання, щоб в Україну були завезені недорогі соціально доступні бойлери та нагрівачі, і будемо робити все для того, щоб дозвільна процедура була спрощеною», – також повідомив Костюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

18 липня ПАТ «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

Читайте такожУ Києві шукають альтернативні джерела енергії: дефіцит газу в столиці вже сягає близько 50%

У зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго» у місті без гарячої води залишаються понад 5 тис. споживачів.

У КМДА заявили, що кількість будинків, відключених від гарячого водопостачання, збільшуватиметься, оскільки Київ має зекономити певну кількість газу для стабільного проходження опалювального сезону.

29 липня Київський міський голова Віталій Кличко закликав киян до впровадження енергозберігаючих технологій у своїх помешканнях та попередив про плани знизити температуру опалення на 1-2 градуси в умовах дефіциту газу.