Київрада затвердила план заходів з економії бюджетних коштів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Київради. За нього проголосували 73 депутати, 1 був проти, 15 - утрималися.

Доповідаючи з цього питання, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков повідомив, що рішення включає два розділи, один з яких стосується конкретно економії коштів, інший передбачає заходи, що дозволять залучити додаткові кошти в бюджеті столиці у цьому році.

Оскільки минулого разу більшість депутатів відмовились голосувати за цей проект, документ протягом тижня доопрацьовувався, в результаті чого було враховано низку зауважень, додав Старнніков.

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Своєю чергою директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, який був співдоповідачем з цього проекту рішення, зазначив, що розроблені заходи не можуть скасовувати будь-які показники бюджету столиці на цей рік, і що рішення про бюджет Києва на 2014 рік залишається головним. За його поясненням, кожний затверджений сьогодні захід буде імплементовано у рішення про бюджет столиці.

Реагуючи на зауваження депутатів Київради, що раніше вони вимагали також врахувати в низці заходів і скасування витрат на святкові заходи у місті, за винятком Дня Незалежності та Нового року, Репік повідомив, що одним з пунктів це передбачено. Міська влада, за його словами, повністю згодна, що не на часі витрачати кошти на святкові заходи.

Згідно з озвученою інформацією Странніковим, в результаті реалізації рішення, до бюджету міста вдасться "мобілізувати" близько 856 млн грн та ще 263 млн грн можна буде зекономити.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутати Київради відмовились підтримати план заходів міської влади щодо економії бюджетних коштів.

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Тоді Странніков поінформував, що у проекті два основних розділи, один з яких передбачає заходи з мобілізації коштів в дохідну частину, другий - заходи з економії витрат із бюджету столиці. Зокрема, як заходи економії пропонувалося збереження на нинішньому рівні витрат на енергоресурси в бюджетних установах, укладання договорів з підприємцями про оренду землі, що дало б надходження до бюджету; проведення роботи з керівниками підприємств, які платять своїм працівникам заробітну плату меншу, ніж мінімальна, через що бюджет не отримує в розрахованому обсязі податки з доходів фізичних осіб і таке інше.

“Сума, що передбачається, буде отримана від реалізації всіх заходів, орієнтовна. До копійки зараз варто прорахувати. Але це 263 млн грн, які ми плануємо заощадити, і близько 800 млн грн будемо пробувати мобілізувати”, - сказав Странніков.