У Києві переселенці можуть отримати консультації щодо працевлаштування по «гарячій лінії»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у кожному з десяти районів працює телефонна «гаряча лінія», зателефонувавши за номером якої, вимушені переселенці мають можливість оперативно отримати консультацію та роз’яснення з питань реєстрації, перереєстрації в районному центрі зайнятості. Також тут надають інформацію про послуги Державної служби зайнятості, ситуацію на регіональному ринку праці, порядок реєстрації, надання соціальних послуг, виплату матеріальної допомоги по безробіттю, доступ до бази вакансій м. Києва.

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Нагадаємо, що спеціалісти Київського міського центру зайнятості надають консультації з питань зайнятості та здійснюють пошук роботи переселенцям з АР Крим та Донбасу на Центральному залізничному вокзалі (другий поверх, праве крило, VIP-зала). Спеціалісти працюють у складі Регіонального штабу. Консультації можна отримати за номерами телефонів: (096) 213-46-69; (044) 481-14-96.

Київський міський та Районні центри зайнятості працюють з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00 без обідньої перерви, у п’ятницю центри працюють з 9:00 до 16:45 без обідньої перерви.

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Телефон «гарячої лінії» столичної служби зайнятості: (044) 245-17-17. Розташований міський центр за адресою: вул. Жилянська, 47-Б.

Контакти районних центрів зайнятості:

Голосіївський районний центр зайнятості (вул. Ломоносова, буд. 10), (044) 257-52-48;

Дарницький районний центр зайнятості (вул. Заслонова, буд. 22), (044) 567-60-97;

Деснянський районний центр зайнятості (вул. Каштанова, буд. 7), (044)547-17-07;

Дніпровський районний центр зайнятості (вул. Райдужна, буд. 9-а), (044) 542-67-45;

Оболонський районний центр зайнятості (вул. Петра Панча, буд. 7-б), (044) 462-44-77;

Печерський районний центр зайнятості (вул. Гайдара, 50 (3-й поверх)), (044) 277-36-61;

Подільський районний центр зайнятості (вул. Маршала Гречка, буд.20-а), (044)427-09-78;

Святошинський районний центр зайнятості (вул. Я.Коласа, буд.19-а), (044)403-04-39;

Солом’янський районний центр зайнятості (вул. Гайдара, 50 (3-й поверх)), (044) 277-36-53;

Шевченківський районний центр зайнятості (вул. Я.Коласа, буд.19-а), (044) 403-83-19;

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Як повідомляв УНІАН, через військову агресію Росії в Донецькій та Луганській областях, що триває з квітня, свої домівки були вимушені залишити десятки тисяч громадян.

За даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, станом на 30 липня у Києві прийнято 9 тис. 475 вимушених переселенців із зони АТО.