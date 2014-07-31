Розпочалося пленарне засідання Київради

Як передає кореспондент УНІАН, він пояснив що засідання скликано у зв’язку з необхідністю розгляду трьох важливих та невідкладних для міста питань по фінансуванню та інших питань, які не були розглянуті на попередньому засіданні.Читайте такожКиїврада протягом трьох годин переглядала порядок денний сьогоднішнього засідання

Голосування на сьогоднішньому засіданні відбуватиметься вже в електронній системі, а не як до цього часу шляхом підняття рук та роботи лічильної комісії.

У залі наразі зареєстровані 85 депутатів.

Резніков пояснив, що мер міста Віталій Кличко відсутній на сьогоднішньому засіданні, оскільки зараз у Верховній Раді України вирішується питання фінансування столиці, а отже він там буде відстоювати інтереси столиці та її мешканців.