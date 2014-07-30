У Києві переселенцям з Криму пропонують безкоштовне навчання української мови

Її ініціювали активісти, які ще в 2012 році запустили проект з вивчення української мови в східних і південних областях країни.

Як повідомили кореспонденту Крым.Реалии організатори, навчальний курс повинен був початися у вересні, але у зв'язку з напливом вимушених переселенців, було вирішено відкрити навчання вже в липні.

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«Ми нещодавно оголосили набір, але вже маємо більше п'ятдесяти бажаючих навчатися. Перша група вже почала навчання, на черзі - друга», - розповіла координатор безкоштовних курсів української мови Анастасія Розлутская.

Як зазначили в організації «Кримська діаспора» велика частина кримчан, які вимушено переїхали в центральні області України, насилу говорять українською, оскільки більшу частину життя провели в російськомовному середовищі.

«У Києві, звичайно ж, ніхто не дискримінує російськомовних кримчан, які не можуть говорити по-українськи. Але, безумовно, коли люди потрапляють тут на роботу, знання української для них є необхідним. Без цього їм складніше розбиратися з документами, спілкуватися з колегами і виконувати службові обов'язки», - зазначив голова громадської організації Анатолій Засоба.

Курс для переселенців розрахований на півтора місяця. Випускники можуть продовжити навчання в рамках програми, за якою займаються кияни. Вона розпочнеться у вересні цього року.