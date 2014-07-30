У Києві невідомі розгромили майданчик, де будують житло для військовослужбовців

Десятки невідомих у масках, озброєні палицями і арматурою оточили територію, після чого вони виламали ворота, розгромили адміністративні і побутові приміщення, пише Газета.ua. Крім того, була винесена або пошкоджена будівельна техніка.

Як повідомляє видання, власності будівельників і військових був завданий значний матеріальний збиток. Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, не змогли перешкодити діям невідомих.

На території колишнього військового містечка N 195 зводиться житло для сімей військовослужбовців за рахунок інвесторів. Як стверджують представники забудовника, вони стали жертвою банди здирників, які вимагають «відступні» за можливість продовження будівництва. Невідомі в камуфляжі і масках вимагають гроші у будівельників, періодично здійснюючи набіги на об'єкт, руйнуючи техніку, б'ючи робітників, тероризуючи своїми набігами місцевих жителів.

У Міністерстві оборони будівництво вважають законною і називають нальотчиків рейдерами і провокаторами, головною метою яких є перерозподіл земельних ресурсів.

Нагадаємо, що згідно директиви Міністерства оборони від 20 квітня 2004 року, фондів військового містечка N 195 були передані для збільшення житлового фонду службового житла. Хід будівництва неодноразово перевірявся контролюючими органами. Так, у квітні і вересні 2013 року проектування будівництва здійснювала Рахункова палата України, в червні 2013 року - департамент земельних ресурсів КМДА, у листопаді 2013 року - Державна екологічна служба і Міська станція захисту зелених насаджень, в лютому 2014 року - Київська прокуратура з нагляду за додержанням законів у військовій сфері. Результати всіх перевірок підтвердили законність будівництва житла для сімей військовослужбовців на даній ділянці.