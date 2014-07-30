У Києві затримали снайпера "ЛНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Службі безпеки України.

«СБУ затримала в Києві громадянина України Г., мешканця Луганщини, який був снайпером у терористів т.зв. «ЛНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, ще у лавах радянської армії Г. набув військовий фах снайпер-стрілець. «У червні-липні ц.р., підпорядковуючись одному з ватажків терористів «ЛНР» Бакаю, взяв участь у понад десяти збройних протистояннях бойовиків з українськими військовими, зокрема, поблизу сіл Розкішне, Металіст, смт Станиця Луганська», - повідомили в прес-центрі.

Також, за даними СБУ, із снайперських позицій він обстрілював українських силовиків, які звільняли місто Лисичанськ.

Читайте такожУ Харкові затримали снайпера двох чеченських кампаній«Злякавшись наступу сил АТО і усвідомлюючи невідворотність покарання, снайпер втік до столиці, намагаючись загубитися серед інших переселенців зі сходу», - зазначається в повідомленні.

В СБУ додали, що, за словами затриманого, за участь у бойових діях на боці бандформувань він отримував винагороду у російських рублях.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовик утримується під вартою.