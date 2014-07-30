Київський зоопарк поповнився двома смугастими гієнами (фото)

15:48, 30 липня 2014
Київ
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Колекція Київського зоопарку поповнилася двома смугастими гієнами.

В Зоопарк привезли гиен / Пресс-служба Киевского Зоопарка

Як повідомили УНІАН в прес-службі зоопарку, тварини до столиці прибули із Харкова з приватного розплідника приблизно місяць тому.

Наразі відвідувачі зоопарку вже можуть побачити їх на «Острові звірів».

Пара гієн отримали імена Хасан та Тера. Це молоді гієни, яким ще немає й року.

Як зазначається, гієни ведуть нічний спосіб життя, тому вдень ховаються у затінку та сплять, а найбільш активні вони зранку та ввечері.

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Гиен поселили на

Смугасті гієни мають найбільший ареал існування - від Північної і Північно-Східної Африки через всю Передню, Малу і Середню Азію. Вони близькі родичі плямистих гієн. Але смугаста гієна має набагато менший «вокальний репертуар», ніж гієна плямиста, вона лише гарчить, верещить та видає деякі інші звуки, відзначають фахівці зоопарку.

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