У Києві для переселенців зі сходу створили "Донбаський квартал" (фоторепортаж)
12:05, 30 липня 2014Київ
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У ангарі занедбаного заводу живуть кілька сотен переселенців із Донбасу.
У Києві з'явився "Донбаський квартал". На території занедбаного заводу біля станції метро "Видубичі" оселилися переселенці зі східних областей України.
Вони сплять в ангарі, обідають у спеціально облаштованій їдальні, а білизну сушать на вулиці. Серед переселенців багато дітей.
Відео ТСН
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