У Києві для переселенців зі сходу створили "Донбаський квартал" (фоторепортаж)

У Києві з'явився "Донбаський квартал". На території занедбаного заводу біля станції метро "Видубичі" оселилися переселенці зі східних областей України.

Вони сплять в ангарі, обідають у спеціально облаштованій їдальні, а білизну сушать на вулиці. Серед переселенців багато дітей.