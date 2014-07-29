Кличко: зима буде непроста, температуру опалення буде знижено

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера Києва, про це Кличко сказав під час інспекції роботи одного з столичних ЖЕКів у Дарницькому районі.

«Треба говорити чесно - у нас буде непроста зима. І ми повинні зробити все, щоб ця зима пройшла для мешканців столиці якомога безболісніше. Нам потрібно доводити інформацію до населення про важливість впровадження енергозберігаючих технологій, утеплення будинків та додаткового обігріву, якщо необхідно, електроприладами, а не газовими конфорками», - наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що непроста ситуація з підготовкою до опалювального сезону сьогодні не лише у столиці, а й по всій Україні.

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«Для того, щоб акумулювати газ для опалення житла у столиці взимку, було призупинено постачання гарячої води в будинки. Взимку нам доведеться понизити температуру при опаленні на 1-2 градуси. Ми повинні доводити інформацію до населення про важливість впровадження енергозберігаючих технологій», - сказав Кличко.

Міський голова також дав завдання перевірити комунікації та електричні мережі, щоб підготуватися до підвищення споживання електроенергії під час опалювального сезону.