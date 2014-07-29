У Києві запрацює модельний офіс із надання адмінпослуг, де подання документів займатиме 7-10 хвилин

Уряд за пропозицією Міністерства юстиції прийняв рішення щодо запровадження пілотного проекту і початку функціонування модельного офісу з надання адміністративних послуг в Києві, робота якого буде розподілена за принципом фронт-офіс і бек-офіс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

Петренко нагадав, що уряд подав до парламенту низку законопроектів, пов'язаних з «очищенням» державного апарату і спрощенням надання адмінпослуг.

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"Ці закони були прийняті в першому читанні. Ми розуміємо, що зараз парламент живе своїм життям, вступив вже в передвиборчу кампанію, але я хочу офіційно заявити, що без цих реформ народні депутати не мають права їхати до своїх виборців по Україні. Уряд за пропозицією Міністерства юстиції прийняв рішення щодо запровадження пілотного проекту і початку функціонування модельного офісу в Києві, де буде запроваджена абсолютно нова філософія взаємовідносин між споживачем і державним органом у наданні адміністративних послуг", - сказав він.

За його словами, надання адмінпослуг у громадян асоціюється виключно з корупцією органів державної влади, складними бюрократичними процедурами, чергами, величезною кількістю повернень документів, постійним конфліктом на рівні громадянин – чиновник тощо.

"Зараз ми пропонуємо нову модель надання адмінпослуг громадянам. Пропонуються новації, які перетворять похід громадян до державного службовця на якісний сервіс. Ці новації дійсно дуже прості, але ефективні", - зазначив Петренко.

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Зокрема, за його словами, пропонується розподілити роботу співробітників модельного офісу за принципом фронт-офіс і бек-офіс.

«Фронт-офіс – це та частина співробітників, яка спілкується виключно з громадянами. Але при цьому вони не матимуть жодного впливу на прийняття рішення у справі», - пояснив Петренко.

Він зазначив, що робота офісу починається з того, що громадянина зустрічає менеджер залу, який спрямовує у потрібну електронну чергу та допомагає в отриманні відповідного квитка. Після цього громадяни чекають своєї черги в комфортному середовищі та спостерігають за процесом. При цьому на будь-якому етапі реєстрації прав доступні консультації фахівців. Разом з тим для реєстрації заяви громадянин нічого не повинен заповнювати власноруч - це робить оператор в електронній формі. Заявник перевіряє та підписує роздруковану заяву.

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«Після того, як заява чи анкета заповнена і завірена, вона потрапляє в бек-офіс і розподіляється за принципом випадкового вибору вільного реєстратора. У бек-офісі працюватимуть фахівці, які уже не матимуть контакту зі споживачами. Вони отримують відскановані пакети документів через електронний сервіс і приймають кінцеве рішення щодо вчинення тієї чи іншої дії», - розповів Петренко.

Він наголосив, що саме розділення на фронт-офіс і бек-офіс є надзвичайно важливим для подолання корупції в сфері надання адміністративних послуг.

«Ми порахували, що за таким підходом строк обробки документів з реєстрації квартири зменшується в 5-7, а то й 10 разів. Наприклад, зараз час прийому документів у модельному офісі складає 7-10 хвилин, а раніше це відбувалося мінімум 40 хв., - зазначив міністр юстиції. - Такого роду реформи є надзвичайно важливими, оскільки їх може відчути кожен. Якщо досі людина приходила і займала чергу зночі, то зараз вона може отримати таку послуги за 10-15 хвилин - саме це є проявом того, що держава починає орієнтуватися на громадянин, а не навпаки».

За словами міністра, очікується, що з вересня схема роботи столичного модельного офісу буде поширена на надання адміністративних послуг по всій Україні.

Нове відділення реєстраційної служби ГУ юстиції розташоване в місті Києві по вулиці Народного ополчення, 1. Це відділення обслуговує всі райони столиці.