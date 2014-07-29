У Києві з'явилися лавочки у вигляді окулярів та різнокольорових олівців

У Києві з'явилися два нові арт-об'єкти, які знаходяться на вулиці Ярославів Вал.

Одна з лавок зроблена у вигляді різнокольорових олівців, інша - у вигляді окулярів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2009 році на Пейзажній алеї в Києві, де Міністерство закордонних справ України отримало земельні ділянки для забудови, активісти облаштували дитячий сквер з різними арт-об'єктами.

Основною метою цієї ініціативи було запобігання забудови Пейзажної алеї, однак сквер швидко став одним з найпопулярніших місць відпочинку киян та гостей української столиці. З часом арт-об'єкти з'явилися майже на всій алеї, а також продовжують з'являтись по всьому Києву.