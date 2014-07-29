У Києві 2 серпня через спеку не відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Київською міською державною адміністрацією прийнято рішення про тимчасове припинення проведення ярмаркових заходів 2 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської держадміністрації, традиційні сільськогосподарські ярмарки не проводитимуться у зв’язку зі спекою з метою запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів.

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