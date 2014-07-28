У Києві шукають альтернативні джерела енергії: дефіцит газу в столиці вже сягає близько 50%

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідні питання було обговорено на оперативній нараді під головуванням першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова, на яку, окрім столичних монополістів галузі, було запрошено компанії, що пропонують власне рішення проблеми зниження використання природного газу як основного виду палива.

Як наголошувалось на нараді, зважаючи на проблеми забезпечення країни природним газом, актуальним залишається економне використання енергоносіїв та енергозбереження. За даними КМДА, наразі дефіцит газу в столиці сягає близько 50% від потреби, тож міська влада розпочала активну роботу з підготовки до зими за таких умов.

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Зокрема, одним із запропонованих варіантів є встановлення модульних котелень, які використовують пелети для генерації тепла. За інформацією фахівців, пелети виготовляють із тирси, стружки, відходів сільського господарства та мають високу тепловіддачу. Вартість такої енергії буде нижчою, ніж тієї, що виробляється із використанням природного газу.

Відзначалось також і про необхідність впровадження заходів з енергозбереження та зменшення втрат тепла. Ніконов доручив директорам профільних департаментів стимулювати керівників муніципальних закладів столиці до економного використання енергоресурсів, в тому числі за рахунок з елементарного утеплення вікон і дверей, заміни вибитих шибок тощо.

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Ще одним методом зниження споживання природного газу, запропонованим на нараді у КМДА, є використання спеціальних установок, які контролюють температуру повітря навколишнього природного середовища та температуру в опалюваному приміщенні, і залежно від потреби допомагають економити енергоносії.

Також перший заступник голови КМДА доручив провести роботу із керівниками комерційних структур, які використовують природний газ, аби вони, за можливості, почали запроваджувати енергозберігаючі технології на своїх підприємствах та застосовували альтернативні види палива.