Чиновники перевірили столичні велодоріжки, організувавши велозаїзд

У столиці відбувся велозаїзд міських чиновників та активістів Київської міської федерації велосипедного спорту з метою перевірити стан велодоріжок у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, участь у заїзді взяли директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Садовой і голова Святошинської райдержадміністрації Олександр Кулик.

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Під час велозаїзду на відрізку від станції метро «Житомирська» до станції метро «Святошин» його учасники зіткнулися з проблемою неправильного паркування транспорту. Так, багато автомобілів припарковано на велодоріжках. Крім того, траплялися окремі пішоходи, які принципово відмовляються сходити із велодоріжок на тротуар.

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«Для покращення стану столичних велодоріжок необхідно залучати архітекторів. Звичайно, простіше закладати велодоріжки на територіях, що тільки будуються, надзвичайно складна ситуація у таких давніх районах, як Поділ. Що стосується благоустрою, то ми зробимо усе необхідне, аби покращити умови для пересування киян на велосипедах», – пообіцяв Садовой.