Невідомі по телефону "замінували" "5 канал" і станцію метро "Вокзальна"

Як поінформували УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, перевірка повідомлень проводиться спеціалістами та працівниками Печерського, Подільського та Голосіївського районних управлінь міліції, а також лінійного управління в метрополітені. Одне з повідомлень передано для перевірки до транспортної міліції.

На місце виїхали спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники ДСНС.Читайте такожМіліція не знайшла вибухівки на «замінованих» у Києві об’єктах

Відомості про подію внесено до Єдиних обліків відповідних районних управлінь столичної міліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за даними фактами.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення осіб, які повідомили про замінування.

В подальшому на порушників чекає відповідальність згідно Кримінального кодексу – до 8 років позбавлення волі.