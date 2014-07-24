Деякі переселенці із зони АТО не хочуть працювати - губернатор Київщини

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра на засіданні регіонального штабу з тимчасового розміщення громадян України, які виїжджають з районів проведення АТО і Автономної республіки Крим. Під час засідання обговорювалася ситуація з вимушеними переселенцями на Київщині, стан їхнього забезпечення предметами першої необхідності, житлом і роботою, повідомляється на офіційній сторінці губернатора Київської області в мережі Facebook.

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"Є проблема адаптації переселенців. Стикаємося з тим, що деякі люди не хочуть працювати, не хочуть нічого робити. Ми повинні забезпечити їм можливості та умови повноцінно жити і працювати. Але переселенці, які безпідставно не працюють, апріорі не можуть жити краще, ніж жителі Київської області", - заявив Шандра.

Шандра повідомив, що "в Київській області як вимушені переселенці сьогодні зареєстровано 2963 людини. Є ще близько 1300 вільних резервних місць для розміщення. Всього за весь період до штабу Київської області звернулися 5546 чоловік. Розселили за весь період - 3 693".

Він розповів, що встановити точну кількість людей, які прибувають в область зі сходу, дуже складно.

"Не всі до нас звертаються, деякі люди селяться у родичів і не реєструються. Ми не знаємо, коли завершиться АТО, скільки часу ще пройде. Тому нам потрібно напрацювати варіанти на випадок, якщо події розгортатимуться за важким сценарієм", - відзначив Шандра.