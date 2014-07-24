Серед бійців АТО на Донбасі близько 3,5 тиcяч киян - Київрада

У бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції беруть участь близько 3 тис. 500 киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Київради під час своєї доповіді голова тимчасової контрольної комісії міськради з питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО на сході України, Олександр Харченко.

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Зокрема, сказав він, бійці з Києва несуть службу в підрозділах різного підпорядкування - Міністерства оборони, Нацгвардії, МВС, Держприкордонслужби, СБУ. За його словами, наразі важко назвати точну кількість киян, які служать в зоні АТО, але орієнтовно “можна сказати, що до моменту третьої хвилі мобілізації, яка була оголошена два дні тому, їх кількість становила близько 3-3,5 тисячі осіб”.

За словами Харченка, в лави Збройних сил призвано вже 1,6 тис. осіб і під час додаткової мобілізації планується призвати ще 1,4 тис. осіб. Він нагадав, що, крім того, сформовано 12-й Київський батальйон самооборони чисельністю близько 400 осіб, який також бере участь у бойових діях на сході країни. Харченко повідомив, що кияни є і у складі батальйонів “Азов”, “Дніпро”, “Шахтарськ”.

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Крім того, в зоні АТО перебувають батальйони, сформовані Міністерством внутрішніх справ: “Київ-1” і “Золоті ворота”.

Харченко зазначив, що за даними комісії, базові потреби 12-го батальйону (харчування, забезпечення обмундируванням та засобами захисту) задоволені повністю. Фінансування цих потреб відбувається за рахунок благодійної допомоги.

В сесійній залі Київради також виступив заступник голови 12-го Київського батальйону Антон Шаповал, який повідомив, що найближчим часом буде розширення кількості батальйону на близько 200 осіб. Ці люди будуть зайняті на важкій військовій техніці. Крім того, він повідомив, що військові батальйону потребують оновлення обмундирування, яке наразі вже зношене. Також, за його словами, є потреба в касках для бійців матеріально-технічного забезпечення та в позашляховиках. Він підкреслив, що бійці, які перебувають безпосередньо на полі бою, забезпечені касками та бронежилетами.

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У свою чергу заступник начальника ГУ МВС України в Києві Валерій Симон повідомив, що в складі столичного управління наразі формується 4 батальйони спецпризначення загальною чисельністю 1,3 тис. осіб. Для забезпечення потреб бійців цих батальйонів необхідно 77 млн грн. Наразі до складу батальйонів зараховані 485 осіб, з них вже перебувають в зоні АТО 194 бійця у батальйоні “Київ-1”.