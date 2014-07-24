Київрада протягом трьох годин переглядала порядок денний сьогоднішнього засідання

Як передає кореспондент УНІАН, наразі проголосований порядок денний сьогоднішнього засідання в цілому. За остаточний варіант проголосували 66 депутатів Київради. Після цього було оголошено перерву до 15.00.

В результаті проведених обговорень та суперечок депутати вирішили зняти сьогодні з розгляду 4 з 15 питань, що були внесені в проект порядку денного. Зокрема знято розгляд проекту рішення про упорядкування структури КМДА; про порядок надання інвалідам дозволів на встановлення гаражів; про збільшення статутного капіталу КП “Госпкомобслуговування”; про ліквідацію комунальних підприємств: Конча-Заспа, Святошинське та Дарницьке лісопаркове господарства шляхом приєднання до КАО “Київзеленбуд”.Читайте такожКиїврада скасувала реконструкцію Гостиного двору: депутати хочуть повернути комплекс місту

Разом з тим депутати в ході тривалих обговорень вирішили внести до порядку денного проект рішення “про заходи щодо наповнення бюджету Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році”, а також питання про створення тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки комунальних підприємств міста та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка територіальної громади. Обидва проекти рішення мають на меті сприяти вирішенню проблеми фінансування різних сфер міста, враховуючи бюджетну діру 3,2 млрд грн.