Київрада протягом трьох годин переглядала порядок денний сьогоднішнього засідання
Депутати Київради протягом більш як трьох годин переглядали порядок денний сьогоднішнього засідання, знімаючи та вносячи нові питання.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі проголосований порядок денний сьогоднішнього засідання в цілому. За остаточний варіант проголосували 66 депутатів Київради. Після цього було оголошено перерву до 15.00.
В результаті проведених обговорень та суперечок депутати вирішили зняти сьогодні з розгляду 4 з 15 питань, що були внесені в проект порядку денного. Зокрема знято розгляд проекту рішення про упорядкування структури КМДА; про порядок надання інвалідам дозволів на встановлення гаражів; про збільшення статутного капіталу КП “Госпкомобслуговування”; про ліквідацію комунальних підприємств: Конча-Заспа, Святошинське та Дарницьке лісопаркове господарства шляхом приєднання до КАО “Київзеленбуд”.Читайте такожКиїврада скасувала реконструкцію Гостиного двору: депутати хочуть повернути комплекс місту
Разом з тим депутати в ході тривалих обговорень вирішили внести до порядку денного проект рішення “про заходи щодо наповнення бюджету Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році”, а також питання про створення тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки комунальних підприємств міста та інших суб'єктів господарювання, в статутних капіталах яких є частка територіальної громади. Обидва проекти рішення мають на меті сприяти вирішенню проблеми фінансування різних сфер міста, враховуючи бюджетну діру 3,2 млрд грн.