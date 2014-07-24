У Києві вулиця Героїв Дніпра перетворилася на річку

10:34, 24 липня 2014
Київ
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Частина вулиці Героїв Дніпра у Києві перетворилася на повноводну річку.

Вода заповнила вулицю і територію біля будинків / Роман Литвиненко

У Києві зранку 24 липня мешканці вулиці Героїв Дніпра виявилися частково відрізані від світу. Вулицю і прибудинкові території затопила вода, яка заповнила її дуже швидко і продовжує прибувати. 

У квартирах тепер відсутнє не тільки гаряче водопостачання, яке відновиться у кращому разі тільки з опалювальним сезоном, але й холодне, у деяких під'їздах відсутня електрика.

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