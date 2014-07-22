Сьогодні київський фунікулер закриють на ремонт

З 22:00 сьогодні, 22 липня, до 22 серпня 2014 року київський фунікулер зупиняється для проведення щорічних регламентних робіт з виконанням капітального ремонту окремих вузлів (коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв’язку та сигналізації).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що згідно з Правилами будови, утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників (фунікулерів) щорічно проводяться регламентні, ремонтні та випробувальні роботи, результати яких приймаються спеціалістами інспекції Держнаглядохоронпраці України. При позитивних результатах випробувань надається дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік. Останній щорічний регламентний ремонт виконано у вересні-жовтні 2013 року.

Як відомо, київський фунікулер експлуатується з 1905 р. За цей час він тричі піддавався докорінній реконструкції – в 1928-му, 1958-му та 1984 роках. Останній раз обстеження опорних конструкцій проводились у 2006 році.