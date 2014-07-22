Київенерго не дає гарячу воду майже 20% будинків у Києві

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Київенерго", яка забезпечує більшу частину міста гарячою водою та опаленням.

Зокрема, станом на 6:00 в результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово без водопостачання залишаються 220 будинків. Серед них 8 у Голосіївському, 52 у Дарницькому, 87 у Дніпровському, 1 у Печерському, 13 у Подільському, 9 у Солом'янському, 50 у Шевченківському районах, повідомляє РБК-Україна.

В результаті планових ремонтних робіт, які "Київенерго" проводить в тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 рр., тимчасово без водопостачання залишаються 216 будинків: 95 в Голосіївському, 35 у Дарницькому, 40 у Дніпровському, 3 у Печерському, 23 у Святошинському, 12 у Солом'янському, 8 у Шевченківському районах.

Читайте також"Київенерго" погасила частину боргу перед "Нафтогазом" - гаряча вода поки що будеВ результаті проведення гідравлічних випробувань тепломереж відключені 2775 будинків - 20 у Голосіївському, 1842 в Деснянському, 55 у Дніпровському, 858 в Оболонському районах.

В результаті проведення реконструкцій (повної заміни ділянок) відключені 410 будинків - 31 у Голосіївському, 15 у Дарницькому, 43 в Деснянському, 24 в Оболонському, 35 у Печерському, 2 у Подільському, 252 у Солом'янському, 8 у Шевченківському районах.

Крім того, у зв'язку з рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел Київенерго" відключено 1486 будинків. Серед них 72 у Голосіївському, 2-у Дніпровському, 30 в Оболонському, 4-в Подільському, 7 у Святошинському, 911 в Солом'янському, 513 у Шевченківському районах.