Кличко призначив своїм першим замом Ніконова - забудовника Києва та партнера Фірташа

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час розширеного засідання колегії КМДА.

Ігор Ніконов раніше був керівником групи радників мера Києва Віталія Кличка.

Ніконов - відомий київський забудовник, власник компанії К.А.Н і бізнес-партнер Льовочкіна і Фірташа. За його участі біля площі Слави на місці знесеного дитячого садка був зведений скандальний комплекс "Diamond Hill", який назавжди зруйнував ландшафт правого берега Дніпра.

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Група компаній "К.А.Н. Девелопмент", президентом якої є Ігор Ніконов, побудувала ряд житлових комплексів у столиці. Зокрема, Diamond Hill, "Паркове містечко", ТРЦ Ocean Plaza, "Комфорт Таун", Arena City, офісний центр "Парус" та інші.

Останній його проект - це споруда для Дмитра Фірташа на Кільцевій дорозі найбільшого у Східній Європі торгово-розважального центру "Республіка".