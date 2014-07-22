У Києві вночі горіли три автомобілі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у м.Києві, перший дзвінок надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС о 1:47 про те, що у дворі житлового будинку по вул. Гоголівській, 11/39, в припаркованому авто Honda Accord виникла пожежа. На місце події негайно виїхали вогнеборці Шевченківського району. Вже о 2:11 пожежа була ліквідована, проте вогнем було пошкоджено моторний відсік, салон та праві двері.

Наступне повідомлення до Служби порятунку 101 про пожежу в припаркованому автомобілі Mercedes по вул. Курчатова, 11, надійшло о 2:31. Рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини за декілька хвилин прибули за вказаною адресою. Вогонь було погашено о 3:07, але в наслідок події вигорів салон автомобіля.

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О 4:18 черговий оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві отримав дзвінок про те, що у дворі житлового будинку по вул. Дмитрівській, 56-А горить припаркований автомобіль Mercedes Sprenter. Вогнеборці 2-ї Держвної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події негайно та одразу приступили до гасіння пожежі. О 4:38 вогонь було ліквідовано. В наслідок пожежі пошкоджено салон автомобіля, лобове та бокове скло.

У всіх трьох випадках ніхто не постраждав. Причина виникнення пожеж наразі з'ясовуються.