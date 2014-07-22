Правоохоронці Києва затримали ще одного "псевдомінера"

Про це повідомляє ВЗГ Головного управління МВС України в місті Києві.

"Останнім часом у столиці почастішали випадки повідомлень про замінування різного роду об’єктів. По кожному такому випадку слідчі підрозділи столичної міліції відкривають кримінальне провадження, в рамках якого проводяться заходи направлені на встановлення особи, що повідомляла про хибне замінування. І, як результат, в подальшому ці особи притягуються до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що співробітниками столичної міліції був затриманий чоловік, який повідомив про замінування одного з об’єктів в Дніпровському районі столиці 19 липня та відразу ж після відпрацювання приміщення, про яке йшлося в повідомленні та прилеглої території, слідчим відділом було відкрито кримінальне провадження за ст.259 ККУ - «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності».

В подальшому, під час відпрацювання різних версій та проведення низки заходів, оперативники затримали 48-річного місцевого мешканця. В ході огляду у нього було вилучено мобільні телефони та сім-карти. Чоловік не заперечує своєї провини, проте і мотивів пояснити не може.

Наразі затриманому обрана міра запобіжного заходу – особисте зобов’язання. Триває досудове розслідування.

У міліції зазначили, що з початку року слідчими підрозділами було встановлено та затримано 7 осіб, яким оголошено про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень.

Читайте такожУ Києві невідомі повідомили про замінування Головпоштамту і двох торгових центрівОкрім цього, встановлено ще ряд осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності.

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