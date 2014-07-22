Будівлю парламенту охороняють кілька сотень міліціонерів
09:53, 22 липня 2014Київ
0
Будівлю Верховної Ради по периметру охороняють декілька сотень правоохоронців, але мітингувальників біля парламенту поки що немає.
Раду посилено охороняють
Як передає кореспондент УНІАН, будівлю Верховної Ради оточили декілька сотень міліціонерів. При собі вони мають шоломи та сумки з протигазами. Також міліціонери одягнені в захисне екіпірування та бронежилети.
Читайте такожСьогодні ВР першим питанням планує розглянути указ президента про часткову мобілізаціюКрім правоохоронців, біля ВР чергують бійці батальйону самооборони “Київ-1”.
У Маріїнському парку стоять декілька міліцейських автобусів.
Разом з тим на площі перед парламентом перебуває лише декілька мітингувальників з саморобними плакатами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter