Будівлю парламенту охороняють кілька сотень міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, будівлю Верховної Ради оточили декілька сотень міліціонерів. При собі вони мають шоломи та сумки з протигазами. Також міліціонери одягнені в захисне екіпірування та бронежилети.

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У Маріїнському парку стоять декілька міліцейських автобусів.

Разом з тим на площі перед парламентом перебуває лише декілька мітингувальників з саморобними плакатами.