Прокуратура завела справу на міліцію та КМДА через безлад на Майдані

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом бездіяльності посадовців столичної міліції та КМДА, які не вжили дієвих заходів для забезпечення правопорядку та розблокування захоплених адміністративних будівель і транспортних комунікацій у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Незважаючи на неодноразові публічні звернення генерального прокурора України та прокурора Києва на адресу працівників київської міліції та КМДА, ситуація у центрі столиці залишається незмінною: блокується рух транспорту, вчиняються безлади, напади на людей, інші тяжкі злочини.

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Широкого розголосу набула подія, що сталася 18 липня на Майдані Незалежності, коли в результаті вибуху невстановленого пристрою мешканець наметового містечка отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

«Вочевидь, до таких наслідків призвело безвідповідальне ставлення до службових обов’язків як правоохоронців, так і місцевих чиновників», - заявив прокурор Києва Сергій Юлдашев.

У кримінальному провадженні встановлюється коло службових осіб, на яких безпосередньо покладено виконання обов’язків щодо охорони громадського порядку та забезпечення життєдіяльності міста, проводяться інші слідчі дії.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Києва.