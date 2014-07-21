Андріївський узвіз став пішохідним, поки - тільки на свята
10:31, 21 липня 2014Київ
0
Починаючи з останніх вихідних (19-20 липня) Андріївський узвіз став пішохідним.
Андріївський узвіз буде пішохідним / Фото УНІАН
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі! З цих вихідних перекрито рух на Андріївському узвозі. Поки - на вихідні і святкові дні. Також немає вже стихійної парковки на Михайлівській площі. Можна вільно гуляти і, не натикаючись на дорогі авто, підійти до Ольги з Кирилом і Мефодієм", - написав він.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вважає за необхідне посилити охорону мостів і транспортних магістралей у Києві через небезпеку диверсій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter