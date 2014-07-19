Кличко створив Штаб цивільної оборони та закликав киян бути пильними
За словами мера Києва, за останні чотири доби міліція отримала більше 20 повідомлень про замінування торгових центрів, телеканалів, органів державної влади.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про створення в столиці Штабу цивільної оборони і закликав киян бути пильними, серйозно ставитися до власної безпеки і не піддаватися на провокації.
Про це йдеться у його зверненні до киян у зв’язку з ситуацією в країні, повідомили УНІАН у прес-службі Кличка.
”Сьогодні, коли на сході країни тривають бойові дії, Київ теж не може почуватися абсолютно безпечно. За останніх чотири доби в Києві було більше 20 повідомлень про мінування торгових центрів, телеканалів, органів державної влади. Все це робиться з метою розпорошити сили, посіяти неспокій і дезорієнтувати людей, - зазначив Кличко.
Читайте такожУ Києві між сотнями самооборони сталася сутичка через ідею переформатувати Майдан
«Зважаючи на інформацію про присутність диверсійних груп на всій території України, а також п`ятої колони з деяких політиків, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні, я звертаюся до мешканців столиці бути пильними і серйозно ставитися до власної безпеки та безпеки тих, хто поруч”, - відзначив мер Києва.
Він поінформував, що в Києві створено Штаб цивільної оборони для координації та швидкого реагування усіх служб. ”Я провів сьогодні засідання всіх керівників силових органів, керівників комунальних підприємств столиці та департаментів КМДА. І поставив завдання відпрацювати схему роботи у різних ситуаціях”, - сказав Київський міський голова.
Читайте такожУ Києві невідомі повідомили про замінування Головпоштамту і двох торгових центрів
Він закликав киян бути уважними і обережними, особливо в місцях масового скупчення людей. ”Щоб не дати шансу провокаторами і злочинцям, задля безпеки життя у столиці, ми - усі кияни - повинні діяти спільно і відповідально. Повідомляйте про підозрілих осіб, не будьте байдужими і реагуйте на події навколо себе. Зразу телефонуйте в міліцію. Сьогодні перед нашою країною стоїть багато викликів і загроз. Але, згуртувавшись, ми переможемо”, - наголосив Кличко.