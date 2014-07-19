Кличко створив Штаб цивільної оборони та закликав киян бути пильними

Мер Києва Віталій Кличко заявив про створення в столиці Штабу цивільної оборони і закликав киян бути пильними, серйозно ставитися до власної безпеки і не піддаватися на провокації.

Про це йдеться у його зверненні до киян у зв’язку з ситуацією в країні, повідомили УНІАН у прес-службі Кличка.

”Сьогодні, коли на сході країни тривають бойові дії, Київ теж не може почуватися абсолютно безпечно. За останніх чотири доби в Києві було більше 20 повідомлень про мінування торгових центрів, телеканалів, органів державної влади. Все це робиться з метою розпорошити сили, посіяти неспокій і дезорієнтувати людей, - зазначив Кличко.

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«Зважаючи на інформацію про присутність диверсійних груп на всій території України, а також п`ятої колони з деяких політиків, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні, я звертаюся до мешканців столиці бути пильними і серйозно ставитися до власної безпеки та безпеки тих, хто поруч”, - відзначив мер Києва.

Він поінформував, що в Києві створено Штаб цивільної оборони для координації та швидкого реагування усіх служб. ”Я провів сьогодні засідання всіх керівників силових органів, керівників комунальних підприємств столиці та департаментів КМДА. І поставив завдання відпрацювати схему роботи у різних ситуаціях”, - сказав Київський міський голова.

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Він закликав киян бути уважними і обережними, особливо в місцях масового скупчення людей. ”Щоб не дати шансу провокаторами і злочинцям, задля безпеки життя у столиці, ми - усі кияни - повинні діяти спільно і відповідально. Повідомляйте про підозрілих осіб, не будьте байдужими і реагуйте на події навколо себе. Зразу телефонуйте в міліцію. Сьогодні перед нашою країною стоїть багато викликів і загроз. Але, згуртувавшись, ми переможемо”, - наголосив Кличко.