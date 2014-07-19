У Києві між сотнями самооборони сталася сутичка через ідею переформатувати Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, представник другої сотні зі сцени зачитав документ про переформатування Майдану, підписаний уповноваженими представниками сотень.

Під час зачитування списку осіб, які підписали документ, між представниками сотень самооборони виник конфлікт. За словами людей, якій займають Майдан, документ є приводом для того, щоб вигнати їх із центральної частини Києва. Разом із тим, вони вважають що документ – фальшивка, його не підписували деякі люди, які там вказані.

У ході сутички невідомим було зроблено попереджувальний постріл у небо з пістолета.

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Документом передбачалося розібрати барикади, із залученням криміналістів, для виключення втрати речових доказів подій 20 лютого, прибрати все сміття на Майдані, замінити старі намети новими, розповів кореспонденту УНІАН представник другої сотні.

За його словами, також документ передбачав створення на території Майдану громадської приймальні й пункту прийому допомоги військовим у зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня генеральний прокурор Віталій Ярема доручив керівництву МВС і СБУ вжити заходи зі звільнення центральної частини Києва, а також 19 приміщень, які знаходяться у власності держави, від осіб, які «ототожнюють себе з учасниками Революції гідності та майданівцями».