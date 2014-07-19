У Києві невідомі повідомили про замінування Головпоштамту і двох торгових центрів

У Києві невідомими зроблено анонімні повідомлення про замінування приміщень Головпоштамту та двох торгових центрів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Три анонімні повідомлення про замінування надійшли сьогодні на спецлінію «102» між 10-ю та 11-ю ранку.

«У першому йшлося про приміщення Головпоштамту, що на Майдані Незалежності, у другому – про торговий центр на проспекті Свободи, що в Подільському районі м. Києва, у третьому – також про торговий центр, на вулиці Біломорській (Деснянський район столиці)», - зазначили в міліції.

За місцем розташування всіх трьох об’єктів виїхали спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники МНС.

Відомості внесено до Єдиного обліку відповідних районних управлінь столичної міліції.

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Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення осіб, які повідомили про замінування.

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