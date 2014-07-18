Міліція Києва отримала повідомлення про мінування двох торговельних центрів

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, за місцем розташування торговельних центрів виїхали спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники МНС.

Відомості внесено до Єдиного обліку відповідних районних управлінь столичної міліції.

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